Лоукостер Flynas свяжет Тбилиси с тремя мегаполисами Саудовской Аравии

2018-04-19 15:35 | www.trend.az | 7

С июня 2018 года авиакомпания Flynas будет осуществлять прямые рейсы из трех крупнейших городов Саудовской Аравии в направлении Тбилиси. Об этом сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии, передает Новости-Грузия.

Первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили встретился с генеральным директором авиаперевозчика Королевства Саудовской Аравии Flaynas Бандером Алмоханна.

По итогам встречи стало известно, что авиакомпания Flaynas начнет оперировать на грузинском рынке с июня текущего года.