Омбудсмен предложила вернуть детские сады на баланс Министерства образования

2018-04-19 16:40 | www.apa.az | 8

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Эльмира Сулейманова считает необходимым вернуть дошкольные учебные заведения на баланс Министерства образования.

Как сообщает АПА, в ежегодном докладе за 2017 год уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Эльмиры Сулеймановой говорится, что число имеющихся в детских садах мест должно соответствовать числу детей дошкольного возраста, проживающих на данной территории.

В ежегодном докладе также отмечается, что иногда местные исполнительные власти неправильно оценивают спрос на объекты дошкольного образования в нынешней ситуации. Вместо того, чтобы обеспечивать детсады материально-техническим оборудованием, учебными принадлежностями, квалифицированным персоналом, создавать условия для привлечения детей дошкольного возраста, они закрывают эти учебные заведения, в которых есть большая необходимость.