Си Цзиньпин заявил Мэй о необходимости расследования "химатаки" в Сирии

2018-04-19 15:42 | www.trend.az | 7

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй высказался за необходимость проведения объективного расследования предполагаемого использования химического оружия в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

"Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Терезой Мэй заявил, что предполагаемая химическая атака в Сирии нуждается во всестороннем, справедливом и объективном расследовании", — говорится в сообщении агентства.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.