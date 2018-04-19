В Азербайджане будут привлекать к уголовной ответственности за уклонение от уплаты страховых взносов

2018-04-19 16:54 | www.apa.az | 4

Уклонение от выплат страховки по безработице и взносов по обязательному социальному страхованию в Азербайджане повлечет уголовную ответственность.

Как сообщает АПА, в Уголовный кодекс предлагается внести дополнения.

Согласно проекту, название статьи 213 (Уклонение от уплаты налогов) меняется и теперь будет звучать так: «Уклонение от уплаты налогов, страховки по безработице или взносов по обязательному социальному страхованию».

Те же выражения включаются в первый пункт статьи, сюда же относятся существующие санкции.



Отметим, ответственность в указанном пункте статьи звучит следующим образом:



Уклонение от уплаты налогов или взносов по обязательному государственному социальному страхованию в значительном размере наказывается штрафом в размере от тысячи до двух тысяч манатов либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



Законопроект будет обсужден на заседании Милли Меджлиса 24 апреля.