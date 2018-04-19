Омбудсмен призвала к регулированию соцсетей

2018-04-19 16:56 | www.oxu.az | 5

Одной из наиболее беспокоящих общество проблем являются случаи, когда отдельные лица регистрируются в соцсетях под вымышленными именами и, пользуясь средой безнаказанности, распространяют аудио или видеоматериалы, которые наносят вред чести и достоинству, деловой репутации других лиц.

Как сообщает Oxu.Az, об этом говорится в ежегодном докладе за 2017 год уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики.

В документе указывается, что за исключением предусмотренных законом случаев никто не может быть прослежен без его ведома или возражения, подлежать видео- или фотосъемке, звукозаписи и другим подобным действиям.

Также недопустимо раскрытие посредством информационных технологий сведений о личной жизни, убеждений, религиозной и этнической принадлежности:

«Таким образом, с целью предотвращения незаконного вмешательства в личную жизнь граждан, более надежного обеспечения права на защиту чести и достоинства, есть необходимость в юридическом регулировании использования социальных сетей».