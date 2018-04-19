Российская торговая сеть намерена расширять свою деятельность в Азербайджане

2018-04-19 15:56 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Российская торговая сеть «Светофор» намерена увеличить число магазинов в Азербайджане.
Об этом в четверг сказал Trend руководитель торговой сети в Азербайджане Сергей Коклягин.
«Завтра в Баку откроется четвертый по счету в Азербайджане магазин низких цен «Светофор». Наши магазины уже действуют в бакинских поселках Бинагади, Мардакян, Мамедли. Первый наш магазин открылся в конце марта текущего года», - отметил Коклягин.
По его словам, первоначальный объем инвестиций в Азербайджан составит около 10 миллионов манатов. В перспективе планируется открытие новых магазинов в Баку и регионах Азербайджана.