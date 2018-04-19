Омбудсмен: «Цены на рынке жилья не соответствуют возможностям малоимущих семей»

2018-04-19 17:03 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, об этом говорится в ежегодном докладе за 2017 год уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Эльмиры Сулеймановой.

«Одно из главных условий предоставления ипотечного кредита банком это высокая заработная плата, что не отвечает финансовому положению малоимущих семей, нуждающихся в жилье. Основным принципом ипотечной политики должно быть создание условий для того, чтобы этими возможностями могли воспользоваться слои населения, которые больше всех нуждаются в социальной защите», - говорится в докладе.