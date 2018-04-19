Исполнительный директор Конференции президентов еврейских организаций Америки поздравил президента Азербайджана

2018-04-19 17:14 | www.apa.az | 7

Исполнительный директор Конференции президентов еврейских организаций Америки Малкольм Хонлайн поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана.

Как сообщает АПА, в поздравительном письме говорится:

«Уважаемый господин президент. Искренне поздравляем Вас с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики. Результаты выборов - наглядное подтверждение большого доверия азербайджанского народа к Вам».

М. Хонлайн сказал, что высоко оценивает тесное сотрудничество с азербайджанским народом: «С Вами и Вашей страной у нас особые отношения. В ряде важных вопросов мы намерены и впредь продолжать сотрудничество. Надеемся на скорую встречу с Вами».