Дорога Баку - граница с Россией получит 25 миллионов манатов

2018-04-19 17:18 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О проведении дополнительных мероприятий для продолжения работ по строительству автомобильной дороги Баку-граница с Россией».

Как передает Oxu.Az, согласно распоряжению, для продолжения строительства участка с 132.7-го до 192.24-го километра автомобильной дороги M-1 Баку-граница с Российской Федерацией в соответствии с требованиями первой технической категории, из государственного бюджета на 2018 года Государственному агентству «Азербайджанские автомобильные дороги» выделено 25 млн манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.