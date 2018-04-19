В прошлом году в результате обмена заключенными на родину были возвращены 53 гражданина Азербайджана

2018-04-19 17:28 | www.apa.az | 7

Часть осужденных за границей граждан Азербайджана обратилась к уполномоченному по правам человека (омбудсмену) с просьбой оказать им помощь в возвращении на родину.

Как сообщает АПА, об этом говорится в ежегодном докладе за 2017 год уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Эльмиры Сулеймановой.

В докладе говорится, что на основании этих обращений были направлены запросы в соответствующие структуры, проведены расследования.

В 2017 году на родину были возвращены осужденные за пределами страны 53 гражданина Азербайджана. В свою очередь, 81 отбывавший наказание в Азербайджане человек был отправлен в иностранные государства.