Министр: «Выплаты получат 8800 членов семей погибших и без вести пропавших во время военных операций»

2018-04-19 17:36 | www.apa.az | 7

По предварительным данным, на выплату пособий наследникам военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджана и пропавших без вести во время военных операций до 2 августа 1997 года, потребуется 95-100 млн. манатов.

Как передает АПА-Экономикс, об этом на пресс-конференции сказал исполняющий обязанности министра труда и социального защиты населения Азербайджана Салим Муслимов.

Напомним, что сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по улучшению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операций. Согласно документу, члены их семей получат единовременную выплату в размере 11 тыс. манатов.

«Сегодня в базе Министерства труда и социальной защиты населения 12 737 семей шехидов различных категорий. Число погибших военнослужащих-шехидов составляет 8 714 человек. Из них 7 605 человек погибли до 2 августа 1997 года. Кроме того, есть погибшие после 2 августа 1997 года, они получили ранения в ходе боев. По предварительным данным, в категорию лиц, подпадающих под действие данного указа, попадает 8800 человек. Соответственно, для исполнения данного указа, предварительно, потребуется 95-100 миллионов манатов», - сказал С.Муслимов.