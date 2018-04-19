Президент Грузии поздравил Ильхама Алиева

2018-04-19 17:35 | www.oxu.az | 8

Президент Грузии Гиорги Маргвелашвили направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Oxu.Az, в поздравительном письме говорится:

Ваше превосходительство. От всей души поздравляю вас с избранием на пост президента Азербайджанской Республики.

Господин президент, еще раз выражаю Вам свое глубокое почтение и желаю счастья, здоровья и успехов на высшем государственном посту во имя спокойствия и благосостояния азербайджанского народа».