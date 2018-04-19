Дмитрий Филимонов с семьей прогулялся по Баку: Я плачу от счастья! (ФОТО)

2018-04-19 17:43 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Известный российский актёр и режиссёр дубляжа, кино и театра, бард Дмитрий Филимонов вместе с семьей побывал в Баку, и поделился с Trend Life своими впечатлениями. Дмитрий Федорович, не только высоко отозвался о нашем городе, но и выставил более ста фотографий из Баку на своей странице в Facebook.

"На протяжении пяти дней в Баку, можно сказать, что я плачу от счастья, влюбился в ваш город! У меня нет ни рук, ни ног, мы обошли множество достопримечательностей вашей столицы и древнюю часть города Ичери шехер. Наверное, в жизни столько не ходил пешком на протяжении стольких дней – все так было потрясающе! У моей супруги Ирины на айфон есть программа, которая регистрирует количество шагов, так вот, он отказывался уже показывать результат (смеется). Баку феноменальный город утром, днем, вечером и ночью, потрясающая гармония суперсовременных зданий и древней архитектуры, фантастический мегаполис", - сказал Дмитрий Филимонов.

Российский актер также отметил национальную кухню.

"Мы были во многих хороших местах города, пробовали различные блюда – безумно вкусно. Здесь я открыл для себя, что долму готовят не только из виноградных листьев, а ее можно делать из баклажан, картофеля, перца, помидора и т.д. Через пару дней я уже отказывался от еды! Ну, нельзя столько много есть вкусного! Как говорит мой друг из Москвы, который родился в Баку: "Передавай привет Баку, но не переедай" (смеется) ", - сказал актер.

По его словам, он был во многих городах мира, но Баку останется в его памяти самыми яркими красками.

"У меня была своеобразная мечта – побывать в Париже, Баку и Ташкенте. Две из них уж сбылись. Визит в Баку превзошел все мои ожидания. Понимаете, могут быть красивые, современные, старинные города, но главное в них для меня - душа и люди. Баку обладает очень доброй душой, а люди очень приветливые и гостеприимные, особенно бережное и любовное отношение к детям. Всегда готовы, бросив все, придти на помощь. Мне здесь было очень уютно, хорошо и приятно. Забросал друзей фотографиями и сообщениями – пусть обзавидуются! Баку – это город, в который хотелось бы всегда приезжать, мы вновь приедем в мае и покажем бакинцам наш замечательный спектакль "Кухня"", - добавил Дмитрий Федорович