В Газахе возле водохранилища были найдены снаряды и граната

2018-04-19 17:59 | www.apa.az | 8

Сегодня в 12:24 из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС и в 14:09 из службы «102» Министерства внутренних дел в Национальное агентство по очистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация об обнаружении снаряда на территории села Ханлыглар Газахского района.

Как сообщили АПА в ANAMA, на место была направлена специальная мобильная оперативная группа Агентства.

Специалисты агентства осмотрели окрестности водохранилища. Были обнаружены 4 неразорвавшихся боеприпаса (1 артиллерийский снаряд 85 мм (ОФ-365A), 1 артиллерийский снаряд 100 мм (ОФ-412), 1 ручная граната F-1 и 1 ракетная боеголовка (NBL-60)) и отправлены в Агентство для уничтожения.