Арестован убийца избитой до смерти азербайджанки

2018-04-19 17:43 | www.oxu.az | 7

В Турции задержан убийца азербайджанки Тюркай Исаевой, обнаруженной мертвой в своей квартире в районе Памуккале провинции Денизли на юго-западе страны.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на турецкие СМИ, 28-летний возлюбленный женщины Мерткан Озтюрк, с которым она проживала, утверждает, что женщина упала с лестницы. Однако в ходе медицинской экспертизы было установлено, что покойная скончалась от побоев.

После окончательных результатов экспертизы М. Озтюрк был арестован по решению суда.

Напомним, что мать двух малолетних детей Тюркай Исаева 17 апреля была найдена мертвой в своем доме. Соседи рассказали, что в доме часто случались конфликты.