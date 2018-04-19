Мамедъяров сыграл вничью с чемпионом мира

2018-04-19 17:50 | www.oxu.az | 7

В Шамкире стартовал первый тур супертурнира «ShamkirChess 2018» в память о покойном гроссмейстере Вугаре Гашимове.

Как передает Oxu.Az, азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров играл белыми с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Встреча завершилась ничьей на 50-м ходу.

Пары первого тура:

Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Магнус Карлсен (Норвегия) - 0,5:0,5

Веселин Топалов (Болгария) – Теймур Раджабов (Азербайджан)

Давид Навара (Чехия) – Рауф Мамедов (Азербайджан)

Аниш Гири (Голландия) – Сергей Карякин (Россия)

Динг Лирен (Китай) – Радослав Войташек (Польша)

Во втором туре Шахрияр сыграет с поляком Радославом Войташеком.