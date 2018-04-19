Али хан и Пери ханум: Вечера дастана в Баку (ФОТО)

2018-04-19 18:02 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама в Баку совместно с Институтом фольклора НАНА начал реализацию нового большого проекта "Dastan gecələri" (Вечера дастана), сообщает Trend Life.

Дастан “Alı xan – Pəri xanım” представил ашуг Галанадар Зейналов в сопровождении исполнителя на балабане, заслуженного работника культуры Сардара Маммедли.

На открытии первого вечера под названием “Alı xan – Pəri xanım” было отмечено, что дастан является одним из самых древних и крупных образцов художественного мышления азербайджанского народа. Дастан будучи в основном продукцией ашугско-озанского творчества, является проявлением эпического мышления, а также основным фактором, связывающим ашугское творчество и устную народную литературу. В 2009 году искусство азербайджанских ашугов было включено в репрезентативный Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В дастане поэзия и проза составляют единство. По этой причине, дастан считается не только эпическим, но и лирическо-эпическим произведением.

По общей тематике дастан разделяется на героический и любовный. В героическом дастане рассказывается о героях, ведущих борьбу за свободу Родины и независимость народа. "Китаби-Деде Горгуд", "Кёроглу", "Беглый Наби", "Беглый Керем", "Саттархан", и др. произведения являются образцами героического эпоса. Любовные дастаны построены на взаимоотношениях героев. "Асли и Керем", "Тахир и Зохра", "Аббас и Гюльгез", "Шах Исмаил", и др. дастаны – лучшие образцы любовного дастана. Надо отметить, что порой в одном типе дастанов могут прослеживаться мотивы из другого дастана. Так, например дастан "Шах Исмаил", хотя и является любовным дастаном, тем не менее, в нем в достаточной степени проявляются героические мотивы. В героическом дастане "Кёроглу" (Сын слепца) также прослеживаются любовные мотивы. В Азербайджанском творчестве дастанописания оба типа дастанов строятся на основе своеобразной композиции. В отличие от героических дастанов, любовные как правило, начинаются тремя вступлениями, воспевающего характера, и заканчиваются традиционным текстом под названием "дуваггапма". Конечный текст трагических любовных дастанов называется "Джаханнамэ". В начале дастанов, как и в сказках, используют гаравелли, т.е. маленькие вступления в стихотворной форме.

Программа проекта "Dastan gecələri": “Alı xan – Pəri xanım” (18 апреля), “Abbas-Gülgəz” (24 мая), “Leyli-Məcnun” (19 июня), “Kiçik Rza” (28 сентября), “Aşıq Alının Türkiyə səfəri” (31 октября), “Məhəmməd – Səlbi xanım” (27 ноября), “Əmrah - Səlbi” (25 декабря).