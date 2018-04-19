Глава МВФ: Торговые войны разрушают доверие инвесторов

2018-04-19 18:09 | www.trend.az | 8

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила, что торговые войны между странами, в частности между США и Китаем, разрушают доверие инвесторов и приводят к негативным последствиям для среднесрочного прогноза роста мирового ВВП, передает РИА Новости.

"В вопросе изменений и угроз в мировой торговле какие-то модели уже сделаны, и реальное влияние на рост не очень заметно, если мы говорим о ВВП. Что более важно, очень сложно давать прогнозы на среднюю перспективу, которые имеют дело с разрушением доверия. Инвесторы не знают о сроках торговли. Не знают, как организовать цепочку поставок. Они неохотно будут инвестировать. Как я сказала раньше, мировой рост зависит от инвестиций", — сказала она, выступая на пресс-конференции в рамках Весенней встречи МВФ в Вашингтоне.

Лагард также добавила, что она приветствует объявление Китая о намерении сократить торговые барьеры и перейти к большей открытости рынка.