Президент Республики Корея поздравил Ильхама Алиева

2018-04-19 18:21 | www.apa.az | 8

Президент Республики Корея Мун Джэин поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана.

Как сообщает АПА, в поздравительном письме говорится:

«Уважаемый господин президент. Искренне поздравляю Вас от имени правительства и народа Республики Корея с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики. Верю, что под Вашим руководством Азербайджан ждет устойчивое развитие. После установления дипломатических отношений между двумя странами в 1992 году было развито сотрудничество в различных областях. Надеемся, что наше взаимовыгодное сотрудничество и впредь будет расширяться. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов, а Вашей стране - устойчивого развития».