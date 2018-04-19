НАТО распространил сообщение по поводу встречи генералов в Баку

2018-04-19 18:25 | www.apa.az | 7

НАТО распространил сообщение по поводу встречи в Баку главы российского Генштаба Валерия Герасимова с главкомом объединенными ВС НАТО Кертисом Скапарротти.

Как передает АПА, в сообщении говорится, что генералы проявили взаимную заинтересованность в поддержке направленных на повышение прогнозируемости и прозрачности каналов военной связи: «Переговоры посвящены текущей ситуации и вопросам, связанным с учениями. Эта встреча лицом к лицу демонстрирует взаимную заинтересованность в поддержке военных линий связи, и это соответствует проводимой НАТО политике прозрачности и диалога. Скапарротти и Герасимов на встрече в Баку пришли к согласию продолжить использование военной связи и в будущем» - говорится в сообщении пресс-службы НАТО.