Генералы России и НАТО переговорили в Баку - ОБНОВЛЕНО

2018-04-19 18:32 | www.oxu.az | 6

НАТО распространил сообщение по поводу встречи в Баку главы российского Генштаба Валерия Герасимова с главкома объединенными ВС НАТО Кертиса Скапарротти.

Как передает Oxu.Az, в сообщении говорится, что генералы проявили взаимную заинтересованность в поддержке направленных на повышение прогнозируемости и прозрачности каналов военной связи: «Переговоры посвящены текущей ситуации и вопросам, связанным с учениями.

Эта встреча лицом к лицу демонстрирует взаимную заинтересованность в поддержке военных линий связи, и это соответствует проводимой НАТО политике прозрачности и диалога. Скапарротти и Герасимов на встрече в Баку пришли к согласию продолжить использование военной связи и в будущем» - говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

17:01

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов встретился с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Кертисом Скапарротти в Баку.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщило российское Министерство обороны.

В ходе переговоров военачальники обсудили вопросы военной деятельности НАТО и России в Европейском регионе, повышения мер доверия и предотвращения инцидентов.

Стороны также обменялись мнениями по ситуации в Сирии, подчеркнув важность взаимодействия в борьбе с международным терроризмом.

12:59

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Баку, где планирует встретиться с главкомом объединенными ВС НАТО Кертисом Скапарротти.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

«Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Баку. Глава российского генштаба планирует встретиться с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО Кертисом Скапарротти», - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудят вопросы военной деятельности НАТО и России в европейском регионе, а также ситуацию в Сирии.

«Во время рабочей поездки Герасимов будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», - сообщили в МО.