Казахстан и Южная Корея будут сотрудничать в разработке интеллектуальных транспортных систем

2018-04-19 18:13 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Представители Комитета транспорта при министерстве по инвестициям и развитию Казахстана и Интеллектуальной транспортной системой Южной Кореи подписали Меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Целью меморандума является сотрудничество между сторонами в вопросах, касающихся исследований, планирования, продвижения и развития интеллектуальных транспортных систем (ИТС).

При этом особое внимание будет уделено научно-исследовательскому, образовательному и торговому сотрудничеству.

В рамках меморандума страны определили ряд ключевых направлений взаимодействия.