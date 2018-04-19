Апелляционная жалоба генералов МНБ была отклонена

2018-04-19 18:40 | www.apa.az | 7

Сегодня в Апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы на приговор суда в отношении бывшего начальника Антитеррористического центра упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Эльчина Гулиева и сотрудника Антитеррористического центра, полковника Азера Мехдиева.

Как сообщает АПА, на процессе было принято решение.

Согласно решению, жалоба не была удовлетворена, решение суда первой инстанции осталось в силе.

Напомним, суд не удовлетворил гражданский иск пострадавших. На процессе было принято решение обратиться к главе государства в связи с лишением обвиняемых их званий.

Согласно приговору Военного суда, Э.Гулиев осужден на 10 лет и 6 месяцев, А.Мехдиев – на 8 лет.

Напомним, Эльчин Гулиев работал начальником Антитеррористического центра упраздненного МНБ. После начатого в отношении сотрудников МНБ расследования он был освобожден от занимаемой должности и назначен заведующим кафедрой в Академии МНБ имени Гейдара Алиева.

Эльчин Гулиев обвиняется по статьям 145.3 (Незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 181.3.1, 181.3.2 (Разбой, совершенный организованной группой в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2 (Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в крупном размере), 302.2 (Нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 309.2 (Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, либо с применением оружия или других специальных средств, либо повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, в крупном размере и с применением угроз) УК Азербайджанской Респ