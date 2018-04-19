Захарова: «Россия смотрит на отношения с Азербайджаном как на один из приоритетов внешней политики»

2018-04-19 19:08 | www.apa.az | 6

«Россия смотрит на отношения с Азербайджаном как на один из главных приоритетов своей внешней политики».

Как передает московский корреспондент АПА, об этом на сегодняшнем брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Отметив наличие стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном, М.Захарова затронула развитие связей в экономической, политической и гуманитарной сферах: «В основе этого сотрудничества лежат принцип равноправия, добрососедства и многовековой дружбы. Между двумя странами существуют надежные и взаимовыгодные связи на уровне глав государств, правительств и парламентов».