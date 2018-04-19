В зарубежной прессе опубликована статья об азербайджанском востоковеде Аиде Имангулиевой (ФОТО)

2018-04-19 18:25 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В еженедельной газете «Афаг» Кувейтского университета, имеющей широкую читательскую аудиторию, была опубликована статья азербайджанской студентки Центра языков этого университета Эльнуры Сулеймановой, посвященная жизни и творчеству арабиста, доктора филологических наук, профессора востоковедения Аиды Имангулиевой, говорится в сообщении посольства Азербайджана в Кувейте, распространенном в четверг.

В статье говорится, что Аида Имангулиева поступила в Азербайджанский государственный университет и окончила его с отличием, а также что она училась в аспирантуре Института народов Азии АН СССР.

В статье рассказывается о начале ее деятельности в качестве младшего научного сотрудника в Институте востоковедения Национальной академии наук Азербайджана, о том, что в 1973 году она стала старшим научным сотрудником этого института, в 1976 году - завотделом арабской филологии, в 1988-м - замдиректора по научной работе. В статье отмечается, что на должности директора Института востоковедения Академии наук Азербайджана Аида Имангулиева работала до последних дней своей жизни.