МИД России: отравление Скрипалей с высокой долей вероятности организовала Британия

2018-04-19 18:26 | www.trend.az | 8

Отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с высокой долей вероятности было организовано британскими спецслужбами для дискредитации РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"С высокой долей вероятности провокация с отравлением российских граждан в Солсбери была выгодна, а возможно и организована британскими спецслужбами с целью компрометации России и ее политического руководства. Ранее исторически Великобритания такими вещами занималась регулярно. Этот шаг укладывается в общую русофобскую линию консервативного правительства по демонизации нашей страны. Помимо всего прочего, подтверждением этому является стратегия национальной безопасности Великобритании, а также банкетная речь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в конце прошлого года", - сказала она.