Награжден азербайджанский генерал ВС Казахстана

2018-04-19 19:23 | www.apa.az | 7

Азербайджанский генерал Вооружённых сил Республики Казахстан был удостоен награды.

Как сообщил АПА председатель азербайджанского молодежного объединения «Гейдар» Казахстана Бахруз Ахундов, президент Нурсултан Назарбаев наградил генерал-майора Шахина Насибова орденом «Курмет». Помимо этого, генерал был удостоен премии «Золотой человек года» среди тюркоязычных стран. Премия была вручена на церемонии награждения в Стамбуле.

Генерал Шахин Насибов родом из региона Борчалы, родился в Казахстане в 1965 году. Окончил Медицинский Университет и Московский Государственный Университет. Ш.Насибов также является заместителем председателя Международного комитета по правам человека Казахстана.