Турция: пожизненный срок для генералов и офицеров

2018-04-19 19:20 | www.oxu.az | 7

Суд Анкары приговорил 47 турецких военнослужащих к пожизненному заключению за участие в попытке госпереворота в июле 2016 года.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Aнадолу.

Согласно информации, 27 человек, в том числе два генерала, приговорены к пожизненному заключению с учетом отягчающих обстоятельств их преступления, что предполагает более суровые условия содержания, а 20 – к обычному пожизненному заключению.

Кроме того, 217 человек приговорены к лишению свободы сроком от 12 до 20 лет за «оказание поддержки в попытке изменения конституционного строя».

Осужденные ранее служили в 58-й артиллерийской бригаде и Артиллерийско-ракетной школе в Анкаре.

Суд также освободил 64 подозреваемых, включая 63 военнослужащих, которые также проходили по этому делу.

А.Б.

