Растет число задержанных в Армении - ОБНОВЛЕНО

2018-04-19 19:43 | www.oxu.az | 7

Полиция Армении может применить оружие для охраны органов государственного управления в Ереване в случае угрозы нападения со стороны протестующих.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на News.am.

В Ереване продолжаются выступления против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на должность премьер-министра.

Лидер протестующих, депутат оппозиционной парламентской фракции «Елк» («Выход») Никол Пашинян заявил, что полиция не имеет права на такие действия.

«Конечно, это незаконно. Это так по всем международным правилам.

Это же не новость! Что значит использование оружия против не совершающих насильственных действий демонстрантов?» — цитирует его «Радио Азатутюн» (местная служба «Радио Свобода»).

Демонстранты 19 апреля собирались заблокировать здание Национального собрания страны, где проходит первое заседание правительства под председательством премьер-министра Саргсяна.

Здание правительства оцепили усиленным полицейским кордоном. Несколько активистов задержаны, передает агентство «Новости-Армения».

15:19

Полиция Армении доставила в различные отделения сто демонстрантов, участвующих в массовых акциях протеста в Ереване против назначения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра республики.

Об этом Oxu.Az сообщает со ссылкой на армянские СМИ.

11:30

У третьего корпуса здания правительства Армении произошло столкновение между полицейскими и активистами.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на армянские СМИ.

Демонстранты попытались окружить корпус здания правительства, препятствуя входу сотрудников в здание. Полиция, окружив группу участников акции, попыталась очистить территорию, после чего подвергла приводу несколько лиц.

После того, как молодежь усадили в полицейскую машину, началось столкновение между полицейскими и другой группой активистов. Один из них лег под полицейскую машину, не позволяя, чтобы задержанных отвезли в полицейский участок.

В конце концов полиции удалось вытащить активиста из-под машины и отвезти задержанных в отделение полиции.

На месте инцидента находился также замначальника полиции Еревана Валерий Осипян.

Али Мамедов

