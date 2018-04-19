Захарова: «Мы рады, что в Азербайджане есть объективный взгляд на дело Скрипаля»

2018-04-19 19:59 | www.apa.az | 7

«Мы рады, что в Азербайджане есть объективный взгляд на дело Скрипаля».

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом на сегодняшнем брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Ваша позиция и слова, которые вы говорите о провокациях, полностью отражают позицию России. Мы очень рады, что в современном мире, в том числе в Азербайджане, есть объективный обзор проблем»,- сказала М.Захарова в ответ на вопрос журналиста о позиции азербайджанских депутатов по вопросу Скрипаля.