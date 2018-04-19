В Ереване вновь стартовал митинг оппозиции

2018-04-19 20:28 | www.apa.az | 7

В Ереване на площади Республики стартовал митинг инициативы «Мой шаг». Как передает АПА со ссылкой на NEWS.am, митинг проходит под дождем.

Отметим, что здание правительства, где прошло первое заседания кабмина после избрания Сержа Саргсяном премьер-министром, продолжает охранять большое число полицейских.

Как сообщалось ранее, лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян вместе со своими соратниками с 13 апреля проводят акции протеста в Ереване. Он протестуют против премьерства Сержа Саргсяна.