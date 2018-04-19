Американская подлодка ломает льды Арктики - ВИДЕО

2018-04-19 20:07 | www.oxu.az | 7

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как американская подводная лодка USS Hartford (SSN-768) типа «Лос-Анджелес» пробивает лед и всплывает на поверхность в Арктике.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру, внимание на ролик, опубликованный на YouTube, обратило «РГ: Русское оружие».

За подъемом субмарины можно наблюдать не только снаружи, но и изнутри: на кадрах запечатлены члены экипажа, находящиеся в пункте управления подлодкой и руководящие процессом.

Какой была толщина льда в месте всплытия, не уточняется, однако, судя по видео, она не была слишком большой, и экипаж практически не почувствовал столкновения.

А.Б.

