В Азербайджане планируется внедрить обязательное страхование врачебной ответственности

2018-04-19 18:55 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Страхование профессиональной ответственности врачей в Азербайджане планируется сделать обязательным, сообщает в четверг Ассоциация страховщиков Азербайджана (АСА).

Согласно сообщению, данный вопрос обсуждался в рамках заседания соответствующей рабочей группы ассоциации.

В рамках заседания было отмечено, что применение обязательного страхования в данной сфере благоприятно отразится как на врачах, так и на пациентах. Целью является, с одной стороны, финансовая компенсация пациенту вследствие врачебной ошибки, а с другой стороны - обеспечение защиты репутации врачей.

В сообщении отмечается, что обязательное страхование профессиональной ответственности врачей активно применяется во всем мире.

"Врачебная ошибка является одной из актуальных проблем наших дней. Поэтому страхование ответственности врачей должно регулироваться в той или иной форме. Для этого важен механизм обязательного страхования", - говорится в сообщении.