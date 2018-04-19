Еврейские поселенцы ворвались в мечеть Аль-Акса

2018-04-19 20:56 | www.oxu.az | 6

Еврейские поселенцы ворвались на территорию Мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Управление исламскими вакуфами Иерусалима, фанатично настроенных поселенцев сопровождали сотрудники полиции Израиля.

В сообщении говорится, что утром на территорию святыни через ворота Аль-Магриб ворвались 203, а после обеда 43 поселенца.

Один из сотрудников охраны мечети сообщил агентству «Анадолу», что еврейские поселенцы пытались выполнить иудейские ритуалы в целях провокации.

Управление исламскими вакуфами Иерусалима призвало положить конец провокациям в отношении мечети.

А.Б.

