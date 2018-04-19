Еврейские поселенцы ворвались в мечеть Аль-Акса

2018-04-19 20:56 | www.oxu.az | 6
Еврейские поселенцы ворвались на территорию Мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Управление исламскими вакуфами Иерусалима, фанатично настроенных поселенцев сопровождали сотрудники полиции Израиля.
В сообщении говорится, что утром на территорию святыни через ворота Аль-Магриб ворвались 203, а после обеда 43 поселенца.
Один из сотрудников охраны мечети сообщил агентству «Анадолу», что еврейские поселенцы пытались выполнить иудейские ритуалы в целях провокации.
Управление исламскими вакуфами Иерусалима призвало положить конец провокациям в отношении мечети.