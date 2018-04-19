Катар подписал с США соглашение о поставке систем ПВО

2018-04-19 19:10 | www.trend.az | 7

Вооруженные силы Катара подписали соглашение с американской компанией-производителем Raytheon о поставке Дохе систем ПВО, сообщило министерство обороны эмирата в своем микроблоге в социальной сети Twitter, передает РИА Новости.

Подписание соглашения прошло в офисе военного атташата Катара в Вашингтоне, с катарской стороны в этом участвовал командующий воздушными силами обороны Катара бригадный генерал Хамад бен Мубарак ад-Даваи.

Министерство не уточнило стоимость сделки, однако арабский телеканал "Аль-Джазира" отметил, что речь идет о 2,5 миллиарда долларов.