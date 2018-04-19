Генсек НАТО высказался о планах Турции приобрести российские С-400

2018-04-19 21:01 | www.apa.az | 6

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал национальным решением Турции вопрос покупки российских систем ПВО С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это национальное решение. Требования к военным возможностям разных стран-участниц — это не решение НАТО, это решение союзников. Что важно для НАТО, так это вопрос, будут ли эти системы интегрированы в систему противовоздушной обороны альянса… И это очень трудно сделать с С-400», — сказал Столтенберг.

Ранее в Госдепе США заявили, что не исключают введения санкций против Турции из-за закупки С-400.