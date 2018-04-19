Китай представил передовые виды оружия на выставке в Малайзии (ФОТО)

2018-04-19 19:15 | www.trend.az | 7

Предприятия китайского оборонного комплекса показали образцы реактивной системы залпового огня (РСЗО) AR-3, самолёта с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) KJ-200, малозаметного сторожевого корабля, подводной лодки, противолодочной ракеты и других передовых видов оружия на 16-й Международной выставке вооружений и военной техники DSA-2018 в Малайзии.

В выставке приняли участие более 20 китайских компаний военной промышленности, в том числе Китайская корпорация тяжелого судостроения (CSIC), Китайская северная промышленная корпорация (NORINCO), Aviation Industry Corporation of China (AVIC), China Aerospace Long-March International Trade Co. Ltd (ALIT) и др.