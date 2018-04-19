Дуров: Telegram продолжает работу в РФ, несмотря на блокировку 18 млн IP-адресов

2018-04-19 19:19 | www.trend.az | 5

Мессенджер Telegram продолжает оставаться доступным в России, сообщил в четверг основатель Telegram Павел Дуров. По его данным, за четыре дня было заблокировано 18 млн IP-адресов после решения суда о блокировке мессенджера по требованию Роскомнадзора, передает ТАСС.

"Telegram продолжает оставаться доступным российским пользователям, несмотря на блокировку властями РФ более 18 миллионов IP-адресов за последние 4 дня", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Telegram заявлял, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей.