Сколько будет выделено на выплаты семьям погибших и без вести пропавших азербайджанских военнослужащих? (ФОТО) (версия 2)

2018-04-19 19:19 | www.trend.az | 6

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БАКУ /Trend/ - По предварительным данным, на выплату пособий наследникам военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджана и пропавших без вести во время военных операций до 2 августа 1997 года, потребуется 95-100 миллионов манатов.

Об этом в четверг на пресс-конференции сказал исполняющий обязанности министра труда и социального защиты населения Азербайджана Салим Муслимов.

Напомним, что сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по улучшению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операций.

"В течение дня мы провели проверку по собственным базам данным и получили предварительные результаты, согласно которым в категорию лиц, подпадающих под действие данного указа, попадает около 8,8 тысячи человек. Соответственно, для исполнения данного указа, предварительно, потребуется 95-100 миллионов манатов", - сказал Муслимов.