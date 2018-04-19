Столтенберг прокомментировал планы Турции по покупке С-400

2018-04-19 21:21 | www.oxu.az | 4

Вопрос покупки систем ПВО С-400 является национальным решением Турции, для НАТО важно, чтобы приобретаемое вооружение было интегрировано в единую систему обороны альянса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Это национальное решение. Требования к военным возможностям разных стран-участниц – это не решение НАТО, это решение союзников.

Что важно для НАТО, так это вопрос, будут ли эти системы интегрированы в систему противовоздушной обороны альянса … И это очень трудно сделать с С-400», — заявил Столтенберг, выступая в четверг в Университетском колледже Лейдена в Гааге.

А.Б.

