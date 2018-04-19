Азербайджан огласил затраты на проведение выставки Expo 2025 в случае одобрения кандидатуры Баку

2018-04-19 19:34 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Затраты Азербайджана в случае одобрения кандидатуры Баку на проведение выставки Expo 2025 составят 120 миллионов евро в год, сказал в четверг на пресс-конференции по итогам визита оценочной миссии Международного бюро выставок (BIE) в Баку и.о. министра финансов Азербайджана Самир Шарифов.

По его словам, общие расходы в течение семи лет на подготовку площадки для выставки составят 765 миллионов евро.

Говоря о важности данного мероприятия для Азербайджана, Шарифов отметил, что проведение выставки внесет вклад в развитие как Баку, так и страны в целом.

"Проведение Expo 2025 создаст новые возможности для развития бизнес-среды, туризма и в целом экономики", - отметил Шарифов.

Миссия BIE находилась в стране с 16 по 19 апреля.

Азербайджан выступил с предложением организовать выставку Baku EXPO 2025 с 10 мая по 10 ноября. Предложенная страной тема выставки - «Развитие человеческого капитала, строительство лучшего будущего».

Отметим, что на проведение Ехро 2025 претендуют также Екатеринбург (Россия) и Осака (Япония).