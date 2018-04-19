Президент Армении в связи с митингами оппозиции призвал стороны к диалогу

2018-04-19 21:31 | www.apa.az | 4

Президент Армении Армен Саркисян, комментируя акции протеста оппозиции в Ереване, призвал стороны к диалогу.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, глава государства заявил, что в стране существует много социально-экономических проблем, требующих скорейшего решения. По его мнению, единственный выход из сложившейся ситуации — диалог, терпимость и умение выслушать друг друга. Он отметил, что в последние дни тысячи граждан страны, большая часть которой — учащаяся молодежь, митингами и шествиями выдвигают требования властям.

"Молодые люди — наш завтрашний день, будущие солдаты, ученые и инженеры, политические деятели и государственные чиновники, их мнение нужно уважать", — приводит слова Саркисяна агентство "Арменпресс".

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля.