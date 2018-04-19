Ирак начал бомбить Сирию

2018-04-19 21:31 | www.oxu.az | 4

Военно-воздушные силы Ирака нанесли удары по позициям боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил РИА «Новости» официальный представитель министерства обороны Ирака Тахсин аль-Хафаджи.

«Воздушные удары были точными и поразили скопления боевиков ИГ и их командование в районах восточнее Евфрата на территории Сирии», — отметил аль-Хафаджи. Он добавил, что данная операция была проведена в координации с общим центром по безопасности, в который входят Россия, Иран и Сирия.

Как подчеркнул представитель иракского Минобороны, воздушные удары будут повторяться, если разведка сообщит о наличии угрозы для Ирака.

По данным Telegram-канала Directorate 4, занимающегося мониторингом деятельности террористов, в операции была задействована 9-я эскадрилья ВВС Ирака, на вооружении которой находятся полученные от США истребители F-16IQ. Вылеты осуществлялись с авиабазы Балад в провинции Салах-эд-Дин в центральной части Ирака.