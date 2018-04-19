В США трехлетняя девочка ранила мать из пистолета, который нашла в машине

2018-04-19 19:36 | www.trend.az | 3

Трехлетняя девочка тяжело ранила свою мать выстрелом из пистолета, который оставил в автомобиле ее отец, передает РИА Новости со ссылкой на New York Daily News.

Инцидент произошел городе Меррилвилль в штате Индиана. Свидетели услышали выстрел и крики в машине, стоявшей на парковке возле магазина секонд-хенда, а затем увидели залитую кровью женщину, с трудом выбравшуюся из автомобиля.

Полицейские установили, что в 21-летнюю женщину, которая находилась на раннем сроке беременности, попала пуля, выпущенная ее трехлетней дочерью. Заряженный пистолет оставил на центральной консоли автомобиля отец ребенка перед тем, как пойти в магазин.