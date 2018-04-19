Кража в маркете «РАХАТ»: Вор задержан на месте преступления - ВИДЕО

2018-04-19 21:47 | www.oxu.az | 5

Прокомментирована информация об избиении лица, совершившего кражу в сетевом магазине «РАХАТ».

Как сообщили Oxu.Az в компании, информация, размещенная в прессе в связи с избиением лица, совершающего кражу, не отражают действительность:

«Данное лицо совершило кражу 19 плиток шоколада «Alpen Gold». После того, как мужчина, спрятав шоколад, захотел выйти из маркета, наш сотрудник пригласил его войти обратно. Однако мужчина побежал.

Происшествие произошло под вечер, когда уже стемнело. Убегающий мужчина упал в темноте. При падении он получил травму надбровной области. Таким образом, избиение сотрудниками маркета мужчины является совершенно невозможным.

Всем охранникам маркета «РАХАТ» строго запрещено кого-либо бить или наносить удары. Кроме того, камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина, оттолкнув сотрудников маркета, начинает убегать».

Затем сообщается, что сотрудники маркета передали этого мужчину в 24 отделение полиции Управления полиции Низаминского района.

«Имеются кадры, доказывающие, что информация о факте насилия в отношении данного лица, является ложной».

Отметим, что представлены кадры, запечатлевшие факт кражи, оказание сопротивления сотрудникам маркета на месте преступления, а также там видно, как мужчина. оттолкнув сотрудиков, начинает убегать.

А.Б.

