У Азербайджана есть все возможности для проведения Expo 2025 - Международное бюро выставок (ФОТО)

2018-04-19 19:58 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана есть все возможности для проведения Expo 2025, сказал в четверг на пресс-конференции по итогам визита оценочной миссии Международного бюро выставок в Баку заместитель генерального секретаря Бюро Димитри Керкентзес.

"Expo будет очередной возможностью показать потенциал Азербайджана. Во время пребывания в стране мы увидели, что для Азербайджана это проект национального значения. Мы были впечатлены энтузиазмом, с которым здесь относятся к возможности проведения Expo 2025", - отметил Керкентзес.

Миссия BIE находилась в стране с 16 по 19 апреля.

Азербайджан выступил с предложением организовать выставку Baku EXPO 2025 с 10 мая по 10 ноября. Предложенная страной тема выставки - «Развитие человеческого капитала, строительство лучшего будущего».

Отметим, что на проведение Ехро 2025 претендуют также Екатеринбург (Россия) и Осака (Япония).

Оценочная миссия Международного бюро выставок посетила Японию 6-8 марта, а Россию - 2-4 апреля.