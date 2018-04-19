Столтенберг прокомментировал планы Турции по покупке С-400

2018-04-19 20:16 | www.trend.az | 4

Вопрос покупки систем ПВО С-400 является национальным решением Турции, для НАТО важно, чтобы приобретаемое вооружение было интегрировано в единую систему обороны альянса, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

"Это национальное решение. Требования к военным возможностям разных стран-участниц – это не решение НАТО, это решение союзников. Что важно для НАТО, так это вопрос, будут ли эти системы интегрированы в систему противовоздушной обороны альянса … И это очень трудно сделать с С-400", — заявил Столтенберг, выступая в четверг в Университетском колледже Лейдена в Гааге.