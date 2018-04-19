Си Цзиньпин и Тереза Мэй выступили в защиту свободной торговли

2018-04-19 20:21 | www.trend.az | 7

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время телефонного разговора выступили в поддержку свободной торговли и открытой экономики, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

"Китай и Великобритания являются получателями выгоды и сторонниками экономической глобализации. Китайская сторона готова совместно со всеми сторонами, в том числе и с британской, и дальше поддерживать свободную торговлю, активно защищать систему многосторонней торговли, совместно строить экономику открытого типа", — заявил Си Цзиньпин.

Мэй, в свою очередь, заявила, что британская сторона, как и китайская, поддерживает свободную торговлю и выступает за экономику открытого типа, пишет Синьхуа.