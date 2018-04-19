Около 40 задержанных в Ереване демонстрантов остаются в отделениях

2018-04-19 22:04 | www.apa.az | 7

Около 40 доставленных в четверг в полицейские отделения Ереване участников акции против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна пока не освобождены. Как передает АПА, об этом сообщил РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.

"Девятнадцатого апреля в различные отделения полиции в Ереване были доставлены 123 человека. В отношении 85 из них были возбуждены административные производства и они были освобождены. Еще 38 задержанных были представлены в органы предварительного следствия", — сказал Джаноян.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля.

16 апреля митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.