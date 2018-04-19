В Ереване стартовал очередной митинг оппозиции - ВИДЕО

2018-04-19 22:00 | www.oxu.az | 7

В Ереване на площади Республики стартовал митинг инициативы «Мой шаг».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на NEWS.am, митинг проходит под дождем.

Отметим, что здание правительства, где прошло первое заседания кабмина после избрания Сержа Саргсяном премьер-министром, продолжает охранять большое число полицейских.

Инициатива «Мой шаг» завтра, 20 апреля, возобновит акцию тотального перекрытия улиц Еревана. Об этом, выступая в ходе митинга на площади Республики в Ереване, заявил лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян, добавив, что будут перекрыты также станции метро.

По его словам, акция начнется в 08:15 утра в районах Нор Норк, Норк-Мараш, Эребуни, Шенгавит, Малатия-Себастия, Ачапняк, Комитас, Шегавит, а также в Мердзаване, Сари таге, Паракаре.

«В этот раз я хочу обратиться к водителям грузовиков. Завтрашний день объявляю днем грузовиков», - заявил Пашинян, призвав не ходить на работу и присоединиться к ним.

Он не сказал, где именно будет завтра, заявив, что присоединится к тем, кто наиболее активно будет перекрывать улицы.

А.Б.

